Noul single "Guardian" se regăsește pe albumul "Artemis", pe care Lindsey l-a lansat în august 2019. Pe acest material se regăsește și o colaborare cu Amy Lee, de la Evanescence, pentru piesa "Love Goes On and On", precum și un featuring cu Elle King, pentru single-ul "The upside".

Pentru perioada următoare, Lindsey Stirling pregătește două concerte virtuale de Crăciun. Acestea vor avea loc pe 12 decembrie și vor putea fi urmărite prin intermediul platformei onlocationlive.com.

Lindsey Stirling este prima artistă care a îmbinat sunetul viorii cu dubstepul și dansul modern. Atracția sa pentru muzica clasică a apărut la o vârstă extrem de fragedă, Lindsey începând să ia lecții de vioară încă de la 5 ani, după rugăminți insistente adresate părinților ei. La vârsta de 16 ani a format împreună cu 4 prietene o trupă rock ce se numea Stomp on Melvin. O piesă compusă în cadrul acestei formații a ajutat-o să câștige finala competiției America’s Junior Miss, scopul participării fiind de a strânge bani pentru cariera sa în muzică.

A devenit cunoscută publicului larg în urma participării la emisiunea-concurs America’s Got Talent. Deși nu a câștigat, pseudonimul de "violonista hip-hop" a rămas impregnat în memoria publicului, clipurile postate apoi de artistă pe canalul de YouTube făcând milioane de vizualizări în timp record.