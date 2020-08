Lista câștigătorilor MTV VMA 2020 și mesajul pe care Lady Gaga l-a transmis - VIDEO

Anul muzical 2020, profund afectat de pandemia de COVID-19, a fost însuflețit de o nouă gală a premiilor MTV VMA. Lista câștigătorilor a scos încă o dată la iveală preferințele publicului, Lady Gaga fiind artista serii.

Gala MTV VMA 2020, desfășurată pe 30 august, a fost filmată în diferite locații din New York, fără public, pentru a fi respectate regulile de distanțare socială. Lady Gaga a fost marea câștigătoare a serii, adăugându-și în palmares cinci noi trofee, inclusiv pentru Song Of The Year (Piesa Anului) și Tricon Award, premiu acordat pentru prima oară de MTV, ce înlocuiește vechiul Video Vanguard Award.

Gaga a purtat măști care mai de care mai ieșite din comun, transmițând mesaje emoționante cu prilejul fiecărui premiu ce i-a fost înmânat. Trofeul care a însemnat, însă, cel mai mult pentru ea, a fost cel primit în categoria Piesa Anului, pentru "Rain on me", artista mărturisind că înainte de toate "la sfârșitul zilei, simte că este compozitoare".

Lady Gaga: "Dacă există un curent puternic, cu o mulțime de valuri ce te afundă mereu în adâncuri, dacă continui să înoți, vei ajunge în centrul oceanului, unde este totul e calm"

"Îmi amintesc când am scris versurile pentru refren și i le-am cântat producătorului meu, Bloodpop. Versurile erau: "I’d rather be dry but at least I’m alive/Rain on me". Îmi aduc aminte că am vărsat atâtea lacrimi, încât mi s-a părut că din ochii mei curge o ploaie ce nu poate fi potolită, dar chiar și atunci, nu trebuie să te îneci, deși simți că asta ți se întâmplă. Încă poți înota. Dacă există un curent puternic, cu o mulțime de valuri ce te afundă mereu în adâncuri, dacă continui să înoți, vei ajunge în centrul oceanului, unde este totul e calm, liniștit și pașnic", a spus Lady Gaga, încurajându-și fanii să fie puternici și să nu se lase doborâți de dificultățile vieții.

Gaga a fost onorată să primească și premiul Tricon, acordat pentru întreaga carieră. Îi puteți urmări discursul mai jos.

VIDEO: Lady Gaga acceptă premiul Tricon

Așa cum se obișnuiește la MTV VMA, câștigătorul premiului acordat pentru reușitele acumulate de la debut până în prezent susține și un medley. O puteți urmări, astfel, pe Gaga în acțiune vreme de 9 minute, interpretând piese ca "Enigma", "Chromatica II", "911", "Stupid Love" și recentul duet cu Ariana Grande.

VIDEO: Lady Gaga Medley & "Rain On Me (ft. Ariana Grande)

Pe lista câștigătorilor MTV VMA 2020 s-au regăsit și artiști precum The Weeknd, BTS, Coldplay, Maluma, Miley Cyrus și Dua Lipa. În noile categorii pandemice "Best Music Video From Home" și "Best Quarantined Performance" s-au remarcat Ariana Grande și Justin Bieber, respectiv CNCO.

Gala MTV VMA 2020 a fost prezentată de actrița și cântăreața americană Keke Palmer, live-urile serii fiind oferite de Lady Gaga, Miley Cyrus, BTS și The Weeknd.

Lista câștigătorilor MTV VMA 2020:

MTV Tricon Award

Lady Gaga

Video Of The Year

Billie Eilish – ‘Everything I Wanted’

Eminem ft. Juice WRLD – ‘Godzilla’

Future ft. Drake – ‘Life Is Good’

Lady Gaga with Ariana Grande – ‘Rain On Me’

Taylor Swift – ‘The Man’

The Weeknd – ‘Blinding Lights’ - câștigător

Artist Of The Year

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga - câștigătoare

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

Song Of The Year

Billie Eilish – ‘Everything I Wanted’

Doja Cat – ‘Say So’

Lady Gaga with Ariana Grande – ‘Rain On Me’ - câștigătoare

Megan Thee Stallion – ‘Savage’

Post Malone – ‘Circles’

Roddy Ricch – ‘The Box’

Best Collaboration

Ariana Grande & Justin Bieber – ‘Stuck With U’

Black Eyed Peas ft. J. Balvin – ‘RITMO (Bad Boys For Life)’

Ed Sheeran ft. Khalid – ‘Beautiful People’

Future ft. Drake – ‘Life Is Good’

Karol G ft. Nicki Minaj – ‘Tusa’

Lady Gaga with Ariana Grande – ‘Rain On Me’ - câștigătoare

Best Group

5 Seconds Of Summer

The 1975

BLACKPINK

BTS - câștigător

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Monsta X

Now United

Twenty One Pilots

PUSH Best New Artist

Doja Cat - câștigătoare

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

Yungblud

Best Pop

BTS – ‘On’ - câștigător

Halsey – ‘You Should Be Sad’

Jonas Brothers – ‘What A Man Gotta Do’

Justin Bieber ft. Quavo – ‘Intentions’

Lady Gaga with Ariana Grande – ‘Rain On Me’

Taylor Swift – ‘Lover’

Best Hip-Hop

DaBaby – ‘BOP’

Eminem ft. Juice WRLD – ‘Godzilla’

Future ft. Drake – ‘Life Is Good’

Megan Thee Stallion – ‘Savage’ - câștigătoare

Roddy Ricch – ‘The Box’

Travis Scott – ‘Highest In The Room’

Best Rock

Blink-182 – ‘Happy Days’

Coldplay – ‘Orphans’ - câștigători

Evanescence – ‘Wasted On You’

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – ‘Dear Future Self (Hands Up)’

Green Day – ‘Oh Yeah!’

The Killers – ‘Caution’

Best Alternative

The 1975 – ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’

All Time Low – ‘Some Kind Of Disaster’

Finneas – ‘Let’s Fall In Love For The Night’

Lana Del Rey – ‘Doin’ Time’

Machine Gun Kelly – ‘Bloody Valentine’ - câștigător

Twenty One Pilots – ‘Level Of Concern’

Best Latin

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J. Balvin – ‘China’

Bad Bunny – ‘Yo Perreo Sola’

Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul – ‘Mamacita’

J. Balvin – ‘Amarillo’

Karol G ft. Nicki Minaj – ‘Tusa’

Maluma ft. J. Balvin – ‘Qué Pena’ - câștigători

Best R&B

Alicia Keys – ‘Underdog’

Chloe x Halle – ‘Do It’

H.E.R. ft. YG – ‘Slide’

Khalid ft. Summer Walker – ‘Eleven’

Lizzo – ‘Cuz I Love You’

The Weeknd – ‘Blinding Lights’ - câștigător

Best K-pop

(G)I–DLE – ‘Oh My God’

BTS – ‘On’ - câștigător

EXO – ‘Obsession’

Monsta X – ‘Someone’s Someone’

Tomorrow X Together – ‘9 And Three Quarters (Run Away)’

Red Velvet – ‘Psycho’

Video For Good

Anderson .Paak – ‘Lockdown’

Billie Eilish – ‘All The Good Girls Go To Hell’

Demi Lovato – ‘I Love Me’

H.E.R. – ‘I Can’t Breathe’ - câștigătoare

Lil Baby – ‘The Bigger Picture’

Taylor Swift – ‘The Man’

Best Music Video From Home

5 Seconds Of Summer – ‘Wildflower’

Ariana Grande & Justin Bieber – ‘Stuck With U’ - câștigători

Blink-182 – ‘Happy Days’

Drake – ‘Toosie Slide’

John Legend – ‘Bigger Love’

Twenty One Pilots – ‘Level Of Concern

Best Quarantine Performance

Chloe x Halle – ‘Do It’ from MTV’s Prom-athon

CNCO – ‘Unplugged At Home’ - câștigător

DJ D-Nice – Club MTV Presents #DanceTogether

John Legend – #togetherathome Concert Series

Lady Gaga – ‘Smile’ from One World: Together At Home

Post Malone – Nirvana tribute

Best Direction

Billie Eilish – ‘Xanny’ (Billie Eilish)

Doja Cat – ‘Say So’ (Hannah Lux Davis)

Dua Lipa – ‘Don’t Start Now’ (Nabil)

Harry Styles – ‘Adore You’ (Dave Meyers)

Taylor Swift – ‘The Man’ (Taylor Swift) - câștigătoare

The Weeknd – ‘Blinding Lights’ (Anton Tammi)

Best Cinematography

5 Seconds Of Summer – ‘Old Me’ (Kieran Fowler)

Camilla Cabello ft. DaBaby – ‘My Oh My’ (Dave Meyers)

Billie Eilish – ‘All The Good Girls Go To Hell’ (Christopher Probst)

Katy Perry – ‘Harleys In Hawaii’ (Arnau Valls)

Lady Gaga with Ariana Grande – ‘Rain On Me’ (Thomas Kloss) - câștigătoare

The Weeknd – ‘Blinding Lights (Oliver Millar)

Best Art Direction

A$AP Rocky – ‘Babushka Boi’ (A$AP Rocky & Nadia Lee Cohen)

Dua Lipa – ‘Physical’ (Anna Colomeì Nogu ì)

Harry Styles – ‘Adore You’ (Laura Ellis Cricks)

Miley Cyrus – ‘Mother’s Daughter’ (Christian Stone) - câștigătoare

Selena Gomez – ‘Boyfriend’ (Tatiana Van Sauter)

Taylor Swift – ‘Lover’ (Ethan Tobman)

Best Visual Effects

Billie Eilish – ‘All The Good Girls To Hell’ (Drive Studios)

Demi Lovato – ‘I Love Me’ (Hoody FX)

Dua Lipa – ‘Physical’ (EIGHTY4) - câștigătoare

Harry Styles – ‘Adore You’ (Mathematic)

Lady Gaga with Ariana Grande – ‘Rain On Me’ (Ingenuity Studios)

Travis Scott – ‘Highest In The Room’ (Artjail, Scissor Films & Frender)

Best Choreography

BTS – ‘On’ (Son Song Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun) - câștigător

CNCO & Natti Natasha – ‘Honey Boo’ (Kyle Hanagami)

DaBaby – ‘BOP’ (Dani Leigh and Cherry)

Dua Lipa – ‘Physical’ (Charm La’Donna)

Lady Gaga with Ariana Grande – ‘Rain On Me’ (Richy Jackson)

Normani – ‘Motivation’ (Sean Bankhead)

Best Editing