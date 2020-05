Lady Gaga a lansat albumul "Chromatica", al şaselea LP din carieră

După multe teasere şi o amânare Lady Gaga a lansat în sfârşit pe 29 mai albumul "Chromatica". Este al şaselea LP din cariera artistei şi aduce 16 track-uri mult aşteptate de fanii ei, numiţi cu drag "little monsters". Iniţial albumul trebuia să sosească pe 10 aprilie, dar a fost amânat din cauza pandemiei. Puteţi asculta câteva piese de pe disc în articol şi să aflaţi mai multe detalii despre materialul discografic nou.

Lady Gaga revine la muzica pop odată cu acest album nou "Chromatica", care include colaborări cu Elton John şi Ariana Grande, printre alţii. Au trecut 7 ani de la ultimul release pop al artistei, "Artpop" din 2013. De atunci am văzut-o pe artistă experimentând cu country şi un hibrid de pop şi rock pe "Joanne" şi cu muzica jazz pe un LP colaborativ cu Tony Bennett. Nu uităm nici de memorabila coloană sonoră a filmului "A Star Is Born". care a inclus piesa "Shallow", ce i-a adus lui Gaga Oscarul anul trecut.

De această dată "Chromatica" ne propune pop pur, cu influenţe din anii '80/ '90 şi mult sintetizator. E muzică de dans, de simţit intens beat-uri în serile din cluburi... o emoţie de care aproape am uitat pe timp de pandemie. Single-urile lansate până acum de pe acest album sunt "Stupid Love", "Rain on Me", colaborare cu Ariana Grande, dar şi "Sour Candy", colaborare cu Blackpink, nume mare din K-Pop. Poate cea mai interesantă piesă de pe album este "Sine From Above", care o reuneşte pe Gaga cu prietenul său bun Elton John.

Elton e pus pe colaborări de seamă în 2020, apărând şi pe noul album al lui Ozzy Osbourne. Nu lipsesc nici producători de top creditaţi pentru noile piese Gaga: BloodPop, Tchami, Max Martin, Sophie, Justin Tranter şi Boyz Noize. Muziciana care ne-a dat hiturile "Poker Face" şi "Bad Romance" a declarat într-un interviu cu Zane Lowe că a dorit să aducă foarte mulţi producători să lucreze şi finiseze LP-ul, astfel încât să sune cât mai bine.

Materialul are 42 de minute şi 59 de secunde şi tracklist-ul său îl găsiţi mai jos (cu tot cu bonus tracks):

Chromatica I Alice Stupid Love Rain On Me (feat. Ariana Grande) Free Woman Fun Tonight Chromatica II 911 Plastic Doll Sour Candy (feat. Blackpink) Enigma Replay Chromatica III Sine From Above (with Elton John) 1000 Doves Babylon Love Me Right (Bonus Track) 1000 Doves (Piano Demo) (Bonus Track) Stupid Love (Vitaclub Warehouse Mix) (Bonus Track)

Pe "Plastic Doll" găsim un credit de compozitor şi pentru Skrillex, ceea ce ne arată că Gaga nu e străină de EDM şi influente dubstep. Recenziile de pe Metacritic arata un rating de 81 din 100, deci LP-ul este apreciat de critici. Marile publicaţii au dat 4 stele din 5 acestui LP. "Chromatica" este o creaţie dance-pop, influenţată masiv de muzica anilor '90, cu elemente de synth pop, dar şi electropop. Uneori virează spre bubblegum pop, EDM sau chiar new wave.

Tema din spatele pieselor este capacitatea de a te simţi fericit şi a dansa, chiar dacă treci prin dificultăţi şi tristeţe. Abordează şi teme ca sănătatea mentală, vindecarea şi redescoperirea iubirii, dar şi împuternicirea sinelui şi puterea feminină.