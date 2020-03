"Sometimes" este o piesă care vorbește despre acceptarea momentelor mai puțin plăcute cu care ne întâlnim cu toții. Mesajul melodiei încearcă să îi unească pe toți cei care se simt anxioși, deznădăjduiți sau melancolici și să le demonstreze că nu sunt singuri în această luptă.

"<<Sometimes>> este o piesă pe care am scris-o în timpului turneului din Asia de anul trecut. Am avut o zi foarte proastă în care m-am luptat cu propriile probleme de anxietate și am încercat să scot ce e mai bun din asta. Am început să scriu melodia în camera mea de hotel pentru a mă calma, muzica m-a ajutat întotdeauna în acest sens. Pentru mine este o piesă despre acceptarea zilelor proaste și încercarea de a rămâne optimist", a spus solistul Steve Garrigan.

Kodaline este o trupă irlandeză de rock alternativ ce a luat naștere în 2011. Este formată din Steve Garrigan, Vinny May, Jason Boland și Mark Prendergast. Înainte de a lansa albumul de debut, Kodaline primea deja o nominalizare din partea BBC pentru Sound of 2013 și încă una din partea MTV, pentru Best New for 2013.

Primul LP, "In a Perfect World", a fost lansat în iunie 2013 și a intrat direct pe prima poziție în topul discurilor din Irlanda. Pe același loc s-a plasat și cel de-al doilea album, "Coming Up for Air", apărut în 2015. Cel mai recent album este "Politics of Living", lansat în 2018.

RECOMANDARE: Kodaline: "Cred că în inimile noastre încă ne înțelegem unii pe ceilalți" - VIDEO INTERVIU

Kodaline a concertat în 2018 pentru prima oară în România. Formația a făcut parte din line-up-ul festivalului Summer Well, alături de Bastille, Cigarettes After Sex, The Kooks, Rationale.