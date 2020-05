"Bună tuturor. Sperăm că sunteți cu toții bine în aceste momente fără precedent și că ne vom putea întoarce cu toții la normal în curând. Am vrut să vă împărtășim noul nostru single "Saving Grace" și să încercăm ceva puțin diferit în ce privește videoclipul, așa că v-am rugat pe voi să ne trimiteți clipuri în care să ne prezentați cum sunt zilele voastre în izolare, pentru că suntem cu toții împreună în această situație. Am primit mii de clipuri și credem că rezultatul final este extraordinar și sperăm să vi se pară și vouă la fel", a detaliat Kodaline.

Kodaline lansează un nou album

Noua piesă va fi inclusă pe albumul "One Day At A Time", cel de-al patrulea material de studio al formației. Discul a fost înregistrat în studioul trupei din Dublin și va fi lansat pe 12 iunie.

Kodaline a ajuns în atenția fanilor și a criticilor de muzică în 2012, cu "All I Want", o baladă rock ce nici măcar nu a intrat inițial în planurile de lansări de piese ale trupei. Se pare, însă, că dramatismul melodiei și povestea clipului au făcut ocolul YouTube-ului, cucerindu-i pe mulți dintre ascultători. În scurt timp DJ-ul BBC Radio 1, Fearne Cotton, a declarat "All I Want" piesa săptămânii, de aici ajungând pe coloana sonoră a serialului "Anatomia lui Grey" (episodul "Remember the Time" din sezonul 9).

Înainte de a lansa un album de debut, Kodaline primea deja o nominalizare din partea BBC pentru Sound of 2013 și încă una din partea MTV, pentru Best New for 2013.

Primul LP, ”In a Perfect World”, a fost lansat în iunie 2013 și a intrat direct pe prima poziție în topul discurilor din Irlanda. Pe același loc s-a plasat și cel de-al doilea album, ”Coming Up for Air”, apărut în 2015.

Kodaline a concertat în 2018 pentru prima oară în România. Formația a făcut parte din line-up-ul festivalului Summer Well, alături de Bastille, Cigarettes After Sex, The Kooks, Rationale.