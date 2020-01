"Reacțiile pe care le-am primit după lansarea piesei "Wherever You Are" au fost extraordinare și suntem atât de entuziasmați să vă împărtășim videoclipul oficial. (...) Piesa este despre a-ți fi dor de persoanele iubite atunci când ești în turneu, așa că e o piesă pe care o simțim foarte aproape de inimile noastre", a detaliat Kodaline.

Kodaline a ajuns în atenția fanilor și a criticilor de muzică în 2012, cu "All I Want", o baladă rock ce nici măcar nu a intrat inițial în planurile de lansări de piese ale trupei. Se pare, însă, că dramatismul melodiei și povestea clipului au făcut ocolul YouTube-ului, cucerindu-i pe mulți dintre ascultători. În scurt timp DJ-ul BBC Radio 1, Fearne Cotton, a declarat "All I Want" piesa săptămânii, de aici ajungând pe coloana sonoră a serialului "Anatomia lui Grey" (episodul "Remember the Time" din sezonul 9).

Înainte de a lansa un album de debut, Kodaline primea deja o nominalizare din partea BBC pentru Sound of 2013 și încă una din partea MTV, pentru Best New for 2013.

Primul LP, ”In a Perfect World”, a fost lansat în iunie 2013 și a intrat direct pe prima poziție în topul discurilor din Irlanda. Pe același loc s-a plasat și cel de-al doilea album, ”Coming Up for Air”, apărut în 2015.

Kodaline a concertat în 2018 pentru prima oară în România. Formația a făcut parte din line-up-ul festivalului Summer Well, alături de Bastille, Cigarettes After Sex, The Kooks, Rationale.