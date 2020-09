Valeria Stoica a lansat albumul de debut "I Don't Like Roses"

Valeria Stoica ne aduce în suflete inocență și dor. Albumul de debut al artistei originare din Republica Moldova se numește "I Don't Like Roses" și e o oază de lumină pentru toți cei însetați de blândețe și seninătate.

Albumul "I Don't Like Roses" reprezintă o îmbinare armonioasă a 9 piese, atât în limba română, cât și în limba engleză. Piesa "The Writer" este lansată în premieră, fiind o surpriză pentru fani. Acest album este imaginea procesului de transformare al Valeriei dintr-un copil influențat de naivitatea vârstei, într-un artist matur, cu un un scop și o viziune bine definite.

De la "Get back" la "Empty Air", ascultătorul este purtat printr-o avalanșă de emotii, ce conturează tranziția Valeriei de la o copilă destul de încăpățânată, așa cum se descrie artista, către o femeie integră, înzestrată cu o înțelegere mult mai profundă și clară a mecanismelor vieții.

"I Don't Like Roses" este despre oameni. Este o poveste despre oamenii pe care Valeria i-a întâlnit de-a lungul vieții – o poveste despre iubire, vise, durere și speranță. "I Don't Like Roses" reprezintă un fascinant proces de alchimie, în care o inimă înșelată de aparențe devine mai puternică.

"Primul meu album "I Don’t Like Roses"... Nu realizez că s-a întâmplat asta, de fapt când s-a întâmplat, mai ales că totul a început de la o idee de chitară și un dor. Mulțumesc pentru că ascultați muzica mea, și că sunteți aici cu mine în călătoria mea. S-a încheiat un capitol, începem altul", a transmis Valeria.

Albumul este scris și compus de Valeria Stoica, licențiat la UMG, WMG, Believe Music, Kobalt (AWAL Digital Limited), ROTON S.R.L. (în numele: Quattro Music); Warner Chappell, producția aparținându-i lui Vladimir Chopsticks. Discul este disponibil pe toate platformele muzicale.

AUDIO: Valeria Stoica - "I Don't Like Roses" (Album complet)

Valeria a început să cânte la chitară de la 8 ani, vârstă la care tatăl ei a înscris-o la Școala de Muzică. Vocea și-a descoperit-o la 16 ani, după ce a ascultat artiști indie internaționali pe YouTube și a făcut primul cover după Damien Rice. Cea mai mare pasiune a Valeriei Stoica este muzica, iar acest lucru se vede în munca sa.

Valeria face parte din comunitatea de artiști independenți Uninvited Artists, care acoperă o nișă muzicală de la electro și pop punk până la jazz și indie folk. Printre artiștii Uninvited se numără Nopame, Petra Acher, Tobi Ibitoye, Groovy Bastards (Trupa Ioanei Visinescu), Are You Anywhere, Bad July (Iuliana Dobre), Deja Who (Ana Bancescu), August Day.