Piesa "Little Did I Know" a fost compusă de Julia Michaels și JP Saxe. Este extrasă de pe albumul de debut al artistei, "Not In Chronological Order", ce a fost lansat pe 30 aprilie.

Tracklist "Not In Chronological Order":

"All Your Exes" "Love Is Weird" "Pessimist" "Little Did I Know" "Orange Magic" "Lie Like This" "Wrap Around" "History" "Undertone" "That’s The Kind Of Woman"

Julia Michaels a transformat peisajul muzicii pop nu numai din culise, ca unul dintre cei mai prolifici compozitori, ci și în lumina reflectoarelor, ca artist solo. În 2018, ea a obținut nominalizări la premiile Grammy la categoriile "Best New Artist" şi "Song of the Year" pentru single-ul său de debut "Issues", răsplătit cu cinci discuri de platină.

În 2019, Michaels a lansat "Inner Monologue - Part 1" și "Inner Monologue Part 2", o serie de EP-uri aclamate de critici. De asemenea, a plecat in primul său turneu solo in USA - The Inner Monologue Tour, după ce a făcut turul lumii alături de artişti precum Maroon 5, Keith Urban, Shawn Mendes, Niall Horan sau P!NK.

În calitate de compozitoare, Julia a scris 25 de piese care au intrat in topul Billboard Hot 100, dintre care 14 au ajuns în top 40, inclusiv single-ul ei de debut "Issues" și două piese care au ajuns pe primul loc al reputatului clasament: "Sorry" - Justin Bieber şi "Lose You To Love Me" - Selena Gomez. De asemenea, a compus pentru Britney Spears, Demi Lovato, Dua Lipa, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Hailee Steinfeld, James Bay, Janelle Monàe, Jessie Ware, Keith Urban, Kelsea Ballerini, Linkin Park, Maroon 5, Nick Jonas, P!NK, Shawn Mendes, The Chicks şi multi alţii.