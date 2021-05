"History" este o nouă piesă de pe albumul de debut al artistei, "Not In Chronological Order", ce a fost lansat pe 30 aprilie. Toate melodiile de pe acest LP gravitează în jurul tematicii iubirii.

"Felul în care am văzut tracklisting-ul în capul meu...au fost multe momente dureroase, iar găsirea iubirii a venit la final. Asta este ideea albumului: nu mai am o aversiune față de iubire. Știu cum se simte iubirea care funcționează și cum e să fii îndrăgostit și să ai rezerve în privința iubirii tocmai pentru că e totul perfect."

Tracklist "Not In Chronological Order" - Julia Michaels:

"All Your Exes" "Love Is Weird" "Pessimist" "Little Did I Know" "Orange Magic" "Lie Like This" "Wrap Around" "History" "Undertone" "That’s The Kind Of Woman"

Julia Michaels compune versuri de la vârsta de 15 ani. "Issues" i-a adus succesul în cariera solo, piesa urcând pe locul 11 în topul Billboard Hot 100. A fost în top 10 în numeroase țări și i-a adus o nominalizare la premiile Grammy, la categoria "Cea mai bună piesă a anului". În România, "Issues" s-a clasat pe locul I în topul Media Forest.

Înainte de a se lansa ca artist, a compus piese pentru Fifth Harmony (All in my head), Justin Bieber (Sorry), Britney Spears (Slumber Party) și mulți alții. 12 dintre melodiile compuse de ea pentru alți artiști au intrat în Billboard Top 100, pavându-i astfel drumul spre succes.

Puteți afla mai multe detalii despre începuturile carierei Juliei Michaels din articolul nostru, publicat la rubrica JOINewArtist.