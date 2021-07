Dirty Shirt - Pretty Faces / feat. Benji Webbe, Caliu & Paul Ilea

Download Pilot Festival este de fapt numele oficial al evenimentului, care a permis accesul a 10.000 de fani în Donnington Park. S-a lăsat cu camping, dans în ploaie şi noroi, mosh pit şi totul ca parte a unui studiu realizat de Guvernul britanic. Dacă rezultatele sunt pozitive, ar fi un pas în plus pentru revenirea la normalitate. Experţii în domeniul sanitar au analizat deja moduri în care evenimentele s-ar desfăşura acum pe fondul pandemiei Covid-19 încetinită de vaccinuri.

Diferite mici evenimente pilot au fost ţinute, crescând treptat numărul de oameni. Download Festival ar trebui să revină la capacitate maximă în 2022. Seara de deschidere a fost cea de vineri, 18 iunie şi au cântat Frank Carter and the Rattlesnakes, dar şi Neck Deep, Sleep Token, Boston Manor şi Holding Absence. Alte nume mari au fost Enter Shikari, care au cântat şi în România prin 2015, dar şi Bullet For My Valentine, care tocmai au scos single-ul "Knives" şi au anunţat un nou album.

Skindred, pe care îi ştim din jocurile NFS au urcat şi ei pe scenă, dar şi While She Sleeps şi Frank Turner and the Sleeping Souls. Pentru a participa la eveniment, publicul a trebuit să respecte normele de distanţare socială, să poarte măşti în autobuzele spre festival şi la intrare, dar odată ajunşi la Donignton Park şi le puteau înlătura. Şi distanţarea socială a dispărut la interiorul zonei de concert. O cerinţă pentru intrare la concert a fost un test Covid negativ realizat în dimineaţa evenimentului.

A mai fost solicitat şi un test PCR înainte de eveniment, urmând ca acesta să fie reper pentru cei care fac camping la festivaluri. Rezultatul a fost un eveniment animat, plin de succes, inundat de ploi torenţiale, dar cuprins de entuziasm şi mosh pit. În general Download Festival are peste 100.000 de participanţi, deci e la doar 10% din capacitate. Câţiva dintre muzicienii intervievaţi de BBC după eveniment aveau chiar şi 2 ani de la ultimul concert, urcând pe scenă în 2019.

Dacă totul merge bine atunci în UK va avea loc şi Latitude Festival pe 22 iulie, poate chiar la capacitate maximă.