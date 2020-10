Maria Brink şi compania ne prezintă un videoclip împărţit în două ipostaze. În "As Above, So Below" vedem trupa cântând la instrumente, dar sub forma unor păpuşi animate sacadat ce amintesc de creaţiile lui Tim Burton. Cadrele cu muzicieni şi creaturi diavoleşti alternează cu prim planuri cu solista Maria Brink, care fie face baie în lapte, fie iese dintr-un cocon în filmul "Raised by Wolves". Mănuşile sale roşii din piele, alături de lichidul alb şi efectele de blur constituie un cadru interesant.

Avem şi un trandafir galben strecurat printre degete şi headbanging al unei figuri misterioase cu o mască pe faţă. Pare o mască din genul celor ce mai apar în filmele japoneze, dar nu aş merge chiar până la Kabuki. Cât despre piesă, este un rock alternativ clasic, care surprinde cu un solo spre final şi are o instrumentaţie pură, fără prea multe elemente electronice. În ultimele secunde ale piesei o auzim pe Maria Brink ţipând aşa cum nu o mai făcuse de câteva single-uri încoace.

"As Above, So Below" este un single de pe albumul "Mother", lansat de In This Moment în luna martie. LP-ul a fost înregistrat la The Hideout Recording Studio din Las Vegas, alături de producătorul Kevin Churko. Discul conţine 3 coveruri, inclusiv unul după Queen, "We Will Rock You". Pe acea melodie Maria colaborează cu Lzzy Hale de la Halestorm şi Taylor Momsen de la The Pretty Reckless. Un alt cover este după "Fly Like An Eagle" de la Steve Miller Band.

Grupul In This Moment a fost fondat în 2005 de către solista Maria Brink şi chitaristul Chris Howorth. Albumul de debut, "Beautiful Tragedy" a sosit în 2007, iar cea mai mare performanţă a fost atinsă în 2014. Atunci LP-ul "Black Widow" a ajuns pe locul 8 în Billboard 200 şi pe locul 3 în topul Hard Rock Albums.

Un alt moment special a fost colaborarea cu Rob Halford, solistul Judas Priest pe piesa "Black Wedding" în 2018.