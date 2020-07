Noua lansare a fost compusă de cei doi membri Hurts, Teo Hutchcraft și Adam Anderson. Instrumentalul intens și dramatic se potrivește perfect cu mesajul piesei: mântuirea, iertarea și alinarea, atât în fața propriei persoane, cât și în fața divinității. Cel de-al cincilea album se intitulează "Faith" și va fi lansat pe 4 septembrie. "Redemption" este cel de-al treilea single lansat de pe noul disc, după ce anterior grupul a lansat piesa "Voices" și "Suffer".

În ceea ce privește noul album, Theo Hutchcraft a spus următoarele:

"Sunt foarte încântat să anunț că cel de-al cincilea nostru album, <<Faith>>, va fi lansat pe 4 septembrie. Sunt atât de mândru de ceea ce am realizat și abia aștept ca voi toți să îl ascultați".

Tracklist Faith:

Voices Suffer Fractured Slave To Your Love All I Have To Give Liar Somebody Numb Redemption White Horses Darkest Hour

Hurts este una dintre cele mai captivante trupe de pe scena electro pop britanică. A luat naștere în 2009 în Manchester la inițiativa solistului Theo Hutchcraft și producătorului Adam Anderson. De atunci până în prezent, grupul a cucerit inimile publicului, având numeroși fani și în România.

Primul concert Hurts din țara noastră a avut loc în 2011, în Fratelli, și a fost sold out. Cel de-al doilea s-a desfășurat pe o scenă mai mare, în cadrul festivalului Summer Well 2012. A urmat un nou concert la Romexpo, în octombrie 2013, și unul la Summer Well 2016 (Vezi galeria de poze cu Hurts la Summer Well 2016). Trupa a revenit în România în 2017, pentru a concerta la UNTOLD Festival, cel mai recent concert având loc în 2018, în cadrul iMapp Bucharest.