Lyric Video: Hurts - Voices

"Voices" este prima piesă originală a trupei Hurts de la apariția albumului "Desire" din 2017. Melodia marchează o reîntoarcere la elementele muzicale care au definit acest duo.

"Am vrut să ne întoarcem la esența a ceea ce facem și cine suntem. A trebuit să ne îndrăgostim de tipul de muzică pe care îl făceam inițial. Am fost mereu atrași de elementele mai întunecate ale muzicii pop", a detaliat Theo într-un interviu pentru NME.

În ce privește tematica piesei "Voices", Theo a mărturisit că pandemia de coronavirus a evidențiat anumite emoții, canalizându-i nevoia de a vorbi deschis despre ceea ce simte

"Ultimii ani au fost foarte haotici pentru noi. Am simțit o nevoie disperată de a scoate la iveală acest sentiment. E o piesă pop ciudată și paranoică, ceea ce nu e ceva ce auzi foarte des. Analizează felul în care mintea poate fi o forță atât a binelui, cât și a răului. O foarte mare parte din muzica noastră este foarte nefiltrată din punct de vedere emoțional, dar sunt încă adâncimi la care nu am ajuns. "Voices" este probabil piesa care scoate la iveală cea mai crudă emoție. E ceva despre care nu am simțit că pot să scriu până acum. Sper ca oamenii să observe asta și să-i aducă mai aproape de sinele lor interior", a detaliat Theo Hutchcraft.

Hurts este una dintre cele mai captivante trupe de pe scena electro pop britanică, dovadă fiind fanii ce vin mereu în număr mare la concerte. Acest entuziasm de a vedea formația live s-a simțit și în cadrul numeroaselor show-uri susținute în România. Primul concert Hurts din țara noastră a avut loc în 2011, în Fratelli, și a fost Sold Out. Cel de-al doilea s-a desfășurat pe o scenă mai mare, în cadrul festivalului Summer Well 2012. A urmat un nou concert la Romexpo, în octombrie 2013, și unul la Summer Well 2016 (Vezi galeria de poze cu Hurts la Summer Well 2016). Trupa a revenit în România în 2017, pentru a concerta la UNTOLD Festival, cel mai recent concert având loc în 2018, în cadrul iMapp Bucharest.