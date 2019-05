"Ideea cântecului este de a face ceva din nimic. Cu toții facem multe lucruri când spunem că facem <<nimic>>. Mi s-a părut o temă inedită și foarte funny, am căutat și am constatat că nimeni nu a făcut vreodată o piesă despre nimic, așa că am decis să abordez eu această temă nouă, nimicul care mereu înseamnă de fapt ceva.

Eu sunt și un mare fan al serialului "Seinfeld", care este cel mai mai tare serial despre nimic, și mi-am dorit și eu să fac o piesă despre nimic care să spuna ceva și nu a fost simplu deloc, dar a fost foarte plăcut", declară Smiley.