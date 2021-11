Golan - Bridget

Versurile cântecului au fost scrise de Mihai Ristea, muzica a fost compusă de Mihai Ristea, Alexandru Burcea și Florian Nicolau, iar piesa a fost produsă de Golan. "Rising to Fall" ne duce cu gândul la pasărea Phoenix din mitologia greacă, o pasăre mitică ce are puterea de autoincendiere periodică și regenerare din propria cenușă. Astfel, titlul piesei sugerează că toate obstacolele pe care le întâmpinăm pe parcursul vieții sunt un "rău necesar", niște experiențe care ne clădesc mai puternici și ne învață lecții importante fără de care nu am putea avansa pentru că nu am fi capabili să ne depășim propria condiție.

Acest mesaj este comunicat de-a lungul piesei, atât prin ritmurile de blues care ne invită la relaxare pentru a intra în starea de meditație și reflecție, cât și prin versurile melodiei: "As we descend so carelessly in the search of who we are, / What is closer now was far from me, / Rising to fall just right where I m supposed to be".

AUDIO: Golan - Rising To Fall

În urmă cu două săptămâni, Golan a lansat piesa "75", o colaborare cu Valeria Stoica. Atât "75", cât și "Rising To Fall" sunt extrase de pe cel de-al doilea album de studio al trupei, ce va fi lansat pe 12 august. Mai mult, muzica noului album poate fi ascultată în cadrul Summer Well Festival 2021.

Golan a luat naștere la sfârșitul anului 2014, dintr-o nevoie de a aduce căldura și emoția vocii live în zona muzicii electronice. Muzicienii au show-uri spectaculoase unde îmbină instrumentele live, cu sampling și DJ-ing, având un sound aparte, visător, dar antrenant în același timp. Trupa a susținut peste 100 de live-performance-uri anual și, de-a lungul timpului, a participat alături de Parov Stelar în cadrul turneului lor european, pe lângă festivaluri precum Sziget Festival, Frequency Festival, Europa Vox, Releaste Atena, Electric Castle, Untold, Eurosonic, BUSH și multe altele.