O co-producție HaHaHa Production și Cat Music, cu muzica și versurile scrise de Feli și Grasu XXL împreună cu Roland Kiss, Șerban Cazan, Smiley și Dan Ciotoi și mix&masterul semnat de Lucian Nagy și Șerban Cazan, "Banii n-aduc fericirea" este a șasea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, după hit-urile "Omule, deschide ochii", "Când răsare soarele", "Frunze cad", "Sus pe munte" și "Mă strigă mama", care sunt parte dintr-un proiect rotund, coerent, cu influențe folclorice.

"Tata mi-a spus că Raiul înseamnă bunătate și că doar acolo e averea mea. Am înțeles ce a vrut să spună atunci când am ajuns la București și mi s-a părut că toată lumea din jur era însetată de bani, și nu de artă, lucru care m-a întristat mult", a mărturisit Feli despre episodul autobiografic pe care il surprinde in piesa "Banii n-aduc fericirea".