Evanescence a lansat o nouă piesă, "The Game Is Over", cu un sunet ceva mai heavy - AUDIO

Încă de când au început teaserele pentru viitorul album Evanescence, Amy Lee and co au promis revenirea la un sunet mai heavy. Cel mai nou single, "The Game Is Over" confirmă această abordare şi începe să completeze peisajul sonic al noului LP. Puteţi asculta acest single în articol.

Viitorul album Evanescence se numeşte "The Bitter Truth" şi de pe el am putut asculta până acum single-urile "Wasted On You" şi "Cruel Summer". Ambele au primit clipuri care prezintă artiştii interpretând melodiile din izolare. Scorul este de 2 la 2 pentru Evanescence cu melodii originale versus coveruri în ultimul an. "Cruel Summer" şi "The Chain" sunt coveruri, iar "Wasted on You" şi "The Game Is Over" sunt piese originale. Acest din urmă single este unul special, care va primi un videoclip pe data de 3 iulie 2020.

Evanescence a amânat lansarea albumului nou din cauza pandemiei şi doreşte să îl mai finiseze înainte de debut. "The Game Is Over" pune mare accent pe vocea lui Amy Lee, combinată cu chitara electrică ceva mai heavy şi aminteşte de primele release-uri ale grupului american. Inclusiv vocalizele lungi de la refren ne duc cu 15-17 ani în urmă. Track-ul este descris de artişti ca un protest contra făţărniciei şi a presiunii pe care o pune societatea pe noi pentru a fi falşi.

Amy Lee aminteşte şi de anxietatea şi depresia care vin la pachet cu această falsitate. Iată mesajul artistei legat de acest single:

Această piesă este despre a fi sătul de faţadă. Deghizările pe care le purtam pentru alţii, pentru a îi face să se simtă confortabil, sentimentele de la interior fiind atât de diferite de cele afişate, totul pentru a ne încadra în normele social acceptabile sau ceva care să nu te facă neplăcut sau "prea ciudat" pentru cei din jur. "The Game Is Over" este o promisiune spre mine însămi şi una spusă cu voce tare că voi fi mai reală, mai aproape de sinele meu real şi pe exterior, nu îl vor încuia înăuntru, pentru că Ea nu mai poate fi închisă. Este şi o rugăciune de a deveni mai bun, de a nu te simţi atât de afectat, blocat în sine şi rănit.

După lansarea videoclipului pentru această piesă de pe 3 iulie, Amy Lee va ţine un Q&A cu fanii pe YouTube. A fost promis un clip de coşmar, plin de efecte care evocă emoţii puternice inspirat de perioada prin care am trecut cu toţii. Regizorul este P.R. Brown. Alte piese de pe "The Bitter Truth" se vor auzi pe parcursul acestui an, prin lansări de single-uri.