Epica s-a numărat printre trupele ce au reușit să fie productive în perioada pandemiei. Formația a trecut peste toate dificultățile ridicate de COVID-19 și a înregistrat un nou material de studio, intitulat "Omega". Primul single extras de pe acest disc se numește "Rivers" și anunță un LP solid, cu un concept bine gândit.

"Totul a fost planificat și programat: orele la studio, hotelul. Când nu am putut călători la studio, am fost forțați să căutăm un substitut adecvat și am găsit un alt studio drăguț, în apropierea orașului în care locuiesc. Proprietarul studioului a reușit chiar să pregătească microfonul meu favorit pentru înregistrări. Pentru prima oară, din 2003 încoace, urma să lucrez în fiecare dimineață și să mă întorc acasă după o zi de muncă. O schimbare destul de plăcută, trebuie să recunosc", a povestit vocalista Simone Simons.