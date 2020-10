"Abyss of Time" ne răsfaţă cu tobe rapide, chitară mitraliată spre timpane şi două voci de solişti: una guturală masculină şi cea feminină, înaltă şi angelică. Acest single Epica prefaţează albumul "Omega", care va sosi pe 26 februarie 2021 prin casă de discuri Nuclear Blast. Au trecut 4 ani de la ultimul release al trupei, "The Holographic Principle", iar noul disc este produs de către Joost Van Den Broek, cunoscut pentru colaborări cu Ayreon şi Powerwolf. O bună parte din înregistrări s-a realizat la Sandlane Recording Facilities din Rijen, Olanda.

Noul videoclip este o producţie semnată Grupa 13 şi are o acţiune împărţită pe 2 planuri: cel al pădurii cutreierate de oameni de rând care sunt fermecaţi de spiritele pădurii şi cel al muzicienilor, ce apar în ipostaze de figuri mistice, regine şi călugări ritualişti. Solista Simone Simons evocă imaginea unei împărătese, cu o amplă coroană în formă de fulg de zăpadă şi o rochie aurie. A doua parte a piesei este mult mai heavy, fiind heavy metal pur şi ilustraţia devine mai întunecată.

Apar imagini cu cranii, vocea masculină a lui Mark Jansen devine mai guturală, iar ilustraţiile roşii cu peisaje sumbre primesc tot mai multă emfază. "Omega" are 12 piese şi mai jos găsiţi tracklist-ul său:

01. Alpha - Anteludium

02. Abyss Of Time - Countdown To Singularity

03. The Skeleton Key

04. Seal of Solomon

05. Gaia

06. Code Of Life

07. Freedom - The Wolves Within

08. Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe

09. Rivers

10. Synergize - Manic Manifest

11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State

În toamna lui 2019, trupa Epica a sărbătorit 10 ani de la lansarea legendarului album "Design Your Universe". Cu această ocazie a lansat o ediţie specială de LP, un "Gold Edition" limitat prin Nuclear Blast. De altfel şi pentru "Omega" se pregăteşte o ediţie specială 2LP pe vinil alb, realizată în parteneriat cu Revolver Magazine şi limitată la doar 300 de unităţi.

În noiembrie 2019 a debutat "The Essence of Epica", o carte cu ilustraţii care spune povestea trupei şi a membrilor săi, în cuvinte, fotografii şi desene. Are 200 de imagini şi poartă semnătura grupului. Epica trebuia să ajungă în acest an la Maximum Rock Festival în România, care din păcate a fost amânat din cauza pandemiei până în vara lui 2021.