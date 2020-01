David Draiman and co ne invită să "profităm la maxim de restul vieţii noastre" şi ne aminteşte că cei dragi nu dispar niciodată "câtă vreme avem o amintire a lor în mintea noastră". În videoclipul "Hold On to Memories" vedem familii adunate la cină în jurul mesei, iar în locul celor care au părăsit Pământul sunt măşti cu numele lor inscripţionate. Acest single este o baladă cu chitară acustică şi o voce înălţătoare şi calmă a lui Draiman care ne trece prin melancolie, durere, dar şi speranţă şi visare.

Odată cu lansarea videoclipului, trupa a invitat fanii să creeze propria versiune de clip, folosind amintirile lor de la cei dragi. Aceasta este a doua versiune de material vizual, după ce prima a integrat momente din concertele din 2019, inclusiv prim planuri cu fani în lacrimi, cântând alături de restul publicului. Piesa a fost cântată acustic în concertele live, inclusiv cel de la Bucureşti, în vreme ce în spatele muzicienilor erau proiectate imagini cu cei care au trecut în nefiinţă în ultimii ani.

Au fost incluse tributuri pentru Chester Bennington, Chris Cornell, Scott Weiland de la Stone Temple Pilots, Dimebag şi Vinnie Paul de la Pantera, dar şi Jimmy The Rev Sullivan de la Avenged Sevenfold. Pe parcursul ultimului turneu Disturbed, solistul a avut un moment special în fiecare concert în care a oprit muzica şi a ţinut un discurs despre depresie, adicţie şi tendinţe suicidale. A invitat oameni din public pe scenă şi i-a îndemnat pe toţi să îi aplaude că au depăşit greutăţile. Disturbed a transmis şi un mesaj de a căuta ajutor atunci când te afli în momente grele, pentru cei care suferă de probleme mentale.

Fanii Disturbed pot accesa un tool de creaţie video interactiv (disponibil aici), în care vor urca 8 poze ale amintirilor preferate cu cei dragi, rezultând un montaj video pe piesa "Hold on to Memories".