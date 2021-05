"New Boy in Town" a fost înregistrată de către Adrian Uritescu (Lowbass Studio Deva) și Mihai Tivadar (MTSound, Chambery).

"Prin piesa New Boy in Town am încercat să redăm fără cuvinte, doar prin muzică și imagini, trăirile intense provocate de izolare. Este primul videoclip realizat de colegul nostru Dan Petean, în colaborare cu Vlad Bornuz (For the Wicked), avându-l ca protagonist pe Ionut Deneș", a declarat Mihai Tivadar, liderul formației maramureșene.

Viitorul album Dirty Shirt este programat să apară la finele anului 2021, la o distanță de doi ani de precedentul material, "Letchology" (2019) și va include pe lângă piesele "Geamparalele" și "Away" ( pentru care formația a lansat deja videoclipuri), colaborări cu Benji de la Skindred, Caliu (Taraf de Caliu), Paul Ilea de la Sensor (producător muzical la Românii au talent, Vocea României, SuperStar România).

În perioada următoare, Dirty Shirt va concerta în cadrul festivalurilor Rock Metal Nation Fest #2 din Club Quantic, București, ARTmania Festival 2021, Rock The Wolves 2021 și WTF – Way Too Far Rock Festival.

Dirty Shirt este una din cele mai originale și iubite formații de rock din România, cunoscută datorită măiestriei cu care combină elementele muzicale moderne din rock/metal cu influențe tradiționale din Europa de Est, dar și world music, funk, electro, etc.

Ascensiunea formației maramureșene în ultimii ani, atât în țară cât și în străinătate, este una remarcabilă. Odată cu lansările albumelor "Freak Show" în 2013 și "Dirtylicious" în 2015, aclamate în unanimitate de presă și public, au urmat turnee susținute în țară și în Europa, care s-au încununat cu locul 2 la finala internațională a celui mai mare concurs de muzică rock independentă din lume, Wacken Metal Battle, al premiului "Best Romanian Act Metal" la Maximum Rock Awards 2014, cât și al titlului de "Best Romanian Rock Ambassador" în cadrul Metalhead Awards 2014.