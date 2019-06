"Promite-mi" este o piesă atipică despre iubire. Nu vorbește despre feerie și momentele perfecte, ci despre dezamăgire. Piesa pune în prim-plan momentele unei relații toxice care vin la pachet cu promisiunile care nu au fost respectate. Deși personajul feminin știe cum se va sfârși totul, acceptă să intre în joc: "Promite-mi că o sa doară, că vei fi încă o greșeală."

Uneori iubirea poate fi sinonimul suferinței

În povestea din clip fata știe că în spatele zâmbetului și a intențiilor bune se ascunde doar următoarea dezamăgire. Dar își asumă acest lucru și este pregătită să audă și să trăiască "varianta neoficială" a poveștii de dragoste. Pentru că uneori iubirea poate fi sinonimul suferinței.

De regie si DOP s-a ocupat Bogdan Daragiu, cunoscut pentru colaborările cu INNA și Alexandra Stan. Videoclipul a fost filmat la Palatul Bragadiru. Cele 5 dansatoare și coregrafia lor sexy aduc un vibe exotic, iar momentele de dans duc cu gândul la cabaret.

Alina Eremia a avut o ascensiune rapidă în industria muzicală și a trecut rapid de la una dintre cele mai iubite actrițe, la una dintre cele mai apreciate cântărețe. S-a remarcat datorită timbrului ei, dar și pentru că are o prezență scenică electrizantă.Carisma a fost cea care i-a adus un public numeros, iar piesele au ajuns mereu în topurile clasamentelor muzicale și au zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Începutul anului 2019 i-a adus o colaborare cu Rudenko și Dominique Young Unique care a stat peste 14 săptămâni locul 1 în topul difuzărilor radio și tv din Rusia.

Format din George Hora și Tinu Vidaicu, proiectul Dirty Nano a ajuns pe buzele tuturor iubitorilor de remixuri și nu numai, astfel încât la scurt timp după lansarea în industria muzicală au ajuns să aibă un adevărat fan-base în zona de club. Cei doi au lansat o serie de remixuri care au ajuns virale pe internet și care au fost ascultate în aproape toate cluburile din România: "Jackpot" (The Motans) peste 9 milioane de vizualizări, "How Would You Feel" (Ed Sheeran) 6 milioane, "Tatuaj" (Alina Eremia) 3,5 milioane, "Pentru Că" (Inna) - 1,5 milioane.