Passenger reflectă asupra vieții într-un videoclip filmat la Abbey Road. Noul single al artistului se numește ”Let Me Dream A While” și este extras de pe albumul ”Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing At All”.

Noul material discografic al lui Passenger este înregistrat integral la Abbey Road Studios din Londra și poate fi achiziționat de pe majoritatea platfomelor de streaming. Toți banii obținuți din vânzări vor fi donați ONG-ului Shelter UK. Printr-un timbru distinctiv și o piesă încărcată de emoție, Michael David Rosenberg, cunoscut sub pseudonimul Passenger, a reușit în 2013 să se facă auzit la nivel internațional. Piesa ”Let Her Go” a fost Number One în 17 țări, înregistrând vânzări de peste un milion de copii în UK și peste 3 milioane de exemplare în Statele Unite. Interesant este faptul că piesa care i-a adus recunoașterea exista pe piață deja de aproape un an înainte de a ajunge să facă furori în topuri și să fie difuzată constant de posturile de radio. „Let Her Go” a fost asemenea unei comori ascunse, a cărei valoare a fost recunoscută de public doar după ce a fost expusă în diverse reclame.