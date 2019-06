Videoclipul piesei "God Control" conține secvențe marcante cu împușcături ce se petrec într-un club, precum și imagini cu oameni ce protestează împortriva violenței armate.

"Vreau să atrag atenția prin intermediul platformei mele de artist la o problemă din America, care a scăpat de sub control și răpește viața oamenilor nevinovați ", a declarat Madonna într-un comunicat de presă. "Această criză se poate încheia dacă legiuitorii noștri acționează pentru a schimba legile care nu reușesc să ne protejeze pe toți."

Clipul se încheie cu un citat al activistei Angela Davis și cu chipul înlăcrimat al Madonnei: "I am no longer accepting the things I cannot change. I am changing the things I cannot accept." (în traducere: "Nu mai accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Schimb lucrurile pe care nu le pot accepta.")

"God Control" este cel de-al 6-lea single estras de pe materialul "Madame X", anterior fiind promovate "Medellin" feat. Maluma, "I Rise", "Crave" feat. Swae Lee, "Future" feat. Quavo și "Dark Ballet".

Influențat de viața în Lisabona, albumul "Madame X" este o colecție de 15 piese, care celebrează strânsa legătură dintre legenda muzicii pop și muzica latino. Discul a fost lansat pe 14 iunie și s-a plasat pe prima poziție în topul american Billboard 200.

Madonna a anunțat turneul "Madame X", care cuprinde o serie de spectacole intime, susținute în teatrele din câteva mari orașe.