Compusă de către Marian Ionescu, piesa este însoțită de un videoclip misterios, ce întregește prin imagini povestea pasională de iubire. Cunoscută publicului încă din 2016, când direcția 5 a colaborat cu Nicoleta Nucă, piesa "Is there Someone Loving You" este noua versiune a single-ului "Salut, ce faci?" și se va regăsi pe albumul "Sensitive", pe care trupa împreună cu artistul urmează să îl lanseze la finalul săptămânii.

Flavius Teodosiu este unul dintre cei mai mari saxofoniști din România. A împărțit scena cu legende precum Michael Bolton, Joe Cocker, Gloria Gaynor, Chris de Burgh și Jennifer Rush, iar după 30 de ani de carieră în străinătate, artistul s-a întors acasă.

Direcția 5 a lansat primul album din carieră în 1991, iar de atunci, în fiecare an trupa a lansat câte un material discografic ce îi poartă amprenta. Background-ul muzical colosal face ca trupa să fie recunoscută și apreciată chiar și peste hotare, lansând peste 20 de albume și peste 400 de piese, printre care și colaborări cu nume de referință din muzica românească – Lidia Buble, Delia, Andra, Nicoleta Nucă, Loredana Groza și Paula Seling. În urmă cu două săptămâni, trupa a lansat "Am să te am", o piesă romantică, plină de sensibilitate.