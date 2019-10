Piesa "Dezinteresat" este compusă de Doddy, producţia fiind realizată de Pink Elephant.

"Când am ajuns la Doddy la studio, mi-a arătat două piese, însa eu am simţit că "Dezinteresat" trebuie să fie a mea. Am lucrat foarte bine cu Doddy, având o chimie muzicală excelentă cu el. Filmările videoclipului au durat 11 ore şi s-a filmat pe un câmp din apropierea Bucureştiului, dar şi pe acoperişul unui bloc din Piaţa Victoriei, unde am avut parte de foarte multe peripeţii", a declarat Denisa Moga.