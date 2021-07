Cradle of Filth - Crawling King Chaos

"Crawling King Chaos" este primul single Cradle of Filth de pe viitorul album al formaţiei britanice. Videoclipul său oficial include clasicele simboluri întunecate şi un Dani Filth cu coarne în miniatură, pictură facială ceva mai blândă decât acum 20 de ani şi un personaj care aduce mult cu Palpatine din Star Wars în fundal. Simboluri religioase şi păgâne se îmbină alături de figuri care aminteşte de cele 7 păcate, precum glutonul cel chinuit cu o coroană pe cap.

Elementele corale feminine nu lipsesc din track, alături de clape, e drept mai timide decât în 2004. Cradle of Filth se identifică acum mai degrabă ca "extreme metal" decât black metal, iar formaţia britanică a anunţat şi albumul cu numărul 13 odată cu lansarea acestui single. Noul LP se numeşte "Existence Is Futile" şi va sosi pe 22 octombrie. A fost compus în izolare la Grindstone Studios, din Suffolk, alături de Scott Atkins.

Acesta şi-a mai pus amprenta şi pe albume ale unor trupe ca Devilment, Benediction sau Vader. Solistul Dani Filth promite un disc despre existenţialism, groază existenţială şi teamă de necunoscut. În mod inedit, bazele sale au fost puse înainte de pandemie, iar apoi totul a curs în direcţia firească.

"Existence Is Futile" include 12 piese noi şi are o durată de 54 de minute, plus două piese bonus. Iată tracklist-ul său:

01. The Fate Of The World On Our Shoulders

02. Existential Terror

03. Necromantic Fantasies

04. Crawling King Chaos

05. Here Comes A Candle… (Infernal Lullaby)

06. Black Smoke Curling From The Lips Of War

07. Discourse Between A Man And His Soul

08. The Dying Of The Embers

09. Ashen Mortality

10. How Many Tears To Nurture A Rose?

11. Suffer Our Dominion

12. Us, Dark, Invincible

13. Sisters Of The Mist (Bonus track)

14. Unleash The Hellion (Bonus track)

Ultimul album lansat de Cradle of Filth a fost "Cryptoriana - The Seductiveness of Decay" (2017), de pe care am auzit piese inclusiv în România, în cadrul concertului trupei de la Metalhead Meeting 2017. Cu 2 luni în urmă Cradle of Filth a schimbat clăparul, cu Anabelle Iratni alăturându-se formaţiei. Are în CV colaborări cu Devilment, dar şi Veile.