După ce Chris Martin a dat timpul înapoi în "The Scientist", acum călătoreşte în viitor prin "Higher Power". Solistul Codplay apare înconjurat de personaje extraterestre care s-ar simţi ca acasă în serialul Netflix "Altered Carbon" sau jocul Cyberpunk 2078. Întrezărim şi câteva coregrafii care se vor viraliza pe TikTok, realizate inclusiv de solist. Debutul single-ului din luna mai a fost unul special, "Higher Power" auzindu-se în premieră în spaţiu. Formaţia a intrat în contact cu astronautul francez Thomas Pesquet, primul care a acultat acest track.

O variantă specială a piesei cu alieni şi holograme a fost transmisă lui Pesquet, care i-a dat play pe Staţia Spaţială Internaţională. Debutul live al piesei a venit pe 9 mai, când Coldplay a interpretat melodia la show-ul American Idol. Pe 11 mai a ajuns şi pe scena BRIT Awards. Pe 22 mai formaţia lui Chris Martin a avut un concert Live At Worthy Farm, din cadrul manifestărilor asociate festivalului Glastonbury.

De această dată vedem un videoclip oficial al cărui staruri sunt câini robotici şi extratereştri dansatori. Regia îi aparţine lui Dave Meyers, care a colaborat cu Taylor Swift şi Billie Eilish. Planeta colorată creată de Dave are numele Kaotica, iar limbile extraterestre de aici se găsesc şi în artwork-ul "Higher Power". "Alienii" sunt de fapt dansatori din Ambigous Dance Company, care provine din Coreea de Sud, Seoul. Meyers vede clipul său ca o metaforă pentru modul în care ne simţim alienaţi şi departe de universul nostru clasic, ca şi cum am fi pe o planetă străină.

Până la urmă găsim dragostea dansând pe stradă şi euforia ajunge până la stratosferă, conform aceluiaşi regizor. Track-ul lansat în mai are deja peste 75 de milioane de streamp-uri pe tot globul. La început de an 2021 am aflat şi că trupa pregăteşte un nou album intitulat "Music of the Spheres". Ultimele single-uri lansate de Coldplay în ultimii ani au fost "Trouble In Town" şi "Champion of the World".