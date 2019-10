Videoclipul "South of the Border" este regizat de către Jason Koenig şi îl prezintă Ed Sheeran cu imaginea unui soi de James Bond. Rezultatul e mai degrabă un mini blockbuster de acţiune, care include toate clişeele. Vedem un jaf, o urmărire cu maşini, o scenă de luptă şi o răpire. Chiar şi clasica seducţie este realizată cu ajutorul Camilei Cabello.

Ed Sheeran îl joacă pe Teddy Fingers, iar Cabello este The Mariposa. Ei fac o echipă fatală, care trebuie să se răzbune pe agenţii care i-au jefuit. Acţiunea îi duce pe eroii noştri de la Londra în Mexic, unde Ed şi Camila îi răpesc pe anti eroi. Cardi B li se alătură jefuitorilor şi reuşeşte să evadeze în mişcări de dans, după ce a cântat rap în vreme ce era legată.

Miza acţiunii este un colier foarte scump cu rubine, care ajunge în mâinile cui nu trebuie. Ed Sheeran este mai degrabă creierul acţiunii, controlând totul de la distanţă şi apărând discret ca un cântăreţ în baruri, infiltrat între adversari. Totul se termină cu Cardi B ţipând prin walkie talkie la Ed şi ironizându-l.

"South of the Border" este cel mai nou single de pe "No. 6 Collaborations Project", lansat de Ed Sheeran în iulie. Acel disc a inclus colaborări cu nume mari precum Eminem, 50 Cent, Travis Scott şi Justin Bieber. Cel mai recent single a fost "Take Me Back to London", care a primit un videoclip filmat în Anglia, alturi de rapperul Stormzy.

Sheeran se află într-o pauză binemeritată de 18 luni după o perioadă de turnee, concerte şi lansări de albume.

Cardi B şi Camila Cabello îşi pregătesc propriile albume noi. Cel al fostei componente Fifth Harmony se numeşte "Romance" şi a fost prefaţa de single-ul "Cry For Me". Discul lui Cardi nu are încă un nume sau dată de lansare.