"Girl Like Me" este o piesă ce exista în arhiva Black Eyed Peas din 2008, will.i.am dezvăluind că atunci a început să capete formă această colaborare cu Shakira.

"Am lucrat la piesa "Girl Like Me" cu Shakira în 2008. Sunt atât de fericit că publicul o poate asculta. Mi-a plăcut întotdeauna linia melodică și sunt atât de fericit că Shakira și cu mine am lucrat împreună ca să scoatem piesa și că am făcut un videoclip în 2020 pentru ca oamenii să o poată vedea și asculta", a declarat will.i.am.

Shakira a pregătit o întreagă coregrafie pentru acest videoclip, amestecând elemente din cultura latină cu influențe retro, de inspirație americană.

"M-am distrat atât de mult la realizarea acestui videoclip. Sper să vă placă și vouă să-l urmăriți la fel de mult pe cât ne-a plăcut nouă să-l filmăm", le-a transmis Shakira fanilor.

Piesa "Girl Like Me" este extrasă de pe albumul "Translation" al trupei Black Eyed Peas. Pe acest material se regăsesc și colaborări cu Maluma și J Balvin.

Tracklist "Translation" - Black Eyed Peas:

Ritmo (Bad Boys for Life) With J Balvin Feel the Beat With Maluma Mamacita With Ozuna & J Rey Soul Girl Like Me With Shakira Vida Loca With Nicky Jam & Tyga No Mañana With El Alfa Tonta Love With J Rey Soul Celebrate Todo Bueno Duro Hard With Becky G Mabuti With French Montana I Woke Up Get Loose Now

Trupa Black Eyed Peas a fost premiată de mai multe ori cu discul de platină, deține șase premii Grammy și are peste 75 de milioane de discuri vândute în întreaga lume, ceea ce îi face una dintre cele mai bine vândute trupe de pe glob

Formația are în palmares hituri ca "Where Is The Love?", "Pump It", "Let’s Get It Started", "I Gotta Feeling", "Meet Me Half Way", "My Humps". Este printre puținele trupe care a ocupat simultan atât prima poziție, cât și locul secund în topul american Billboard Hot 100.