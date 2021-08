Billie Eilish - Happier Than Ever

Billie Eilish, în vârstă de 19 ani vine după 7 premii Grammy şi un record consemnat în Cartea Recordurilor. Este cel mai tânăr artist premiat în istoria Grammy-urilor şi pe locul 26 în în rândul artiştilor cu cele mai mari vânzări digitale în deceniul 2010-2020. Primul său LP, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" sosea în 2019, iar al doilea, "Happier Than Ever" a debutat pe 30 iulie 2021.

Piesa titulară tocmai a primit un videoclip, care trece de la un vibe şi o stare de relaxare molatecă la un înot disperat spre salvare. În clip o vedem pe Billie vorbind la un telefon fix vechi într-o locuinţă elegantă. Această casă este inundată de un şuvoi năvalnic de apă, iar tânăra înoată spre salvare. Ce e interesant e că piesa trece de la pop şoptit din vârful buzelor spre un verital imn rock, cu o chitară puternică şi o vocea plină de încărcătură plus o percuţie nervoasă în surdină. E prima dată când Billie Eilish cochetează cu muzica rock, iar artista se dezlănţuie pe acoperişul casei inundate, urlând din toată puterea, în deplină libertate.

Odată cu lansarea acestei piese şi acestui single, Billie a declarat că "Happier Than Ever" este melodia sa preferată, dar şi clipul său preferat. Alte single-uri de pe noul disc lansate până acum au fost "My Future", "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause" şi "NDA". Artista de 19 ani a compus albumul alături de fratele său, Finneas. Pentru a promova noul material discogtrafic, Eilish colaborează cu Spotify lansând un artist hub numit Happier: The Destination.

Acolo veţi găsi o sumedenie de conţinuturi exclusive create şi alese chiar de către Billie. Acestea ne vor ajuta să înţelegem mai bine ce a trecut prin mintea tinerei în ultimul an şi pe durata creării acestui LP. Pe 31 iulie 2021 BBC a difuzat un documentar intitulat "Billie Eilish: Up Close", filmat în Los angeles şi prezentând detalii despre viaţa sa de zi cu zi, copilăria şi adolescenţa sa.

În septembrie Disney+ va difuza filmul "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles", care va include o reprezentaţie a celor 16 piese de pe disc pe scena de la Hollywood Bowl. Cu câteva luni în urmă a sosit pe Apple TV+ documentarul "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", care prezenta momente din culise ale ascensiunii tânărului star.

Noul album abordează teme precum autocunoaştere, revoltă, dezamăgire şi acceptare. Ruperea unei relaţii importante ar fi una dintre scânteile care au aprins acest travaliu artistic.