"Lost Cause" este o piesă pusă pe un beat hipnotic, cu un bas fantastic, acoperit de vocea şoptită a tinerei Billie Eilish. E ceva foarte britanic în acest single, sau mai bine zis în atitudinea artistei. E acea nepăsare şi răceală, acea stare abulică asociata vremii pline de nori şi ploaie, transplantată într-un penthouse din Los Angeles. Billie şi armata sa de amice se distrează de minune, cu dansuri în sincron pe gazon, pungi de chipsuri, cocktailuri, beri şi sucuri.

Nimeni nu epatează în zona de fashion, ci vedem mai degrabă pijamale, jocuri de societate şi feţe zâmbitoare. Cumva parcă Billie cântă cuiva anume din spatele camerei, poate unei foste iubiri, o "cauză pierdută". Asta în vreme ce amicele sale scot pistoale cu apă, jocul Twister şi chiar o consolă de jocuri.

Piesa şi clipul sunt total diferite faţă de vibe-ul lui "Your Power" piesa lansată pe final de aprilie 2021. Atunci o vedeam pe tânăra de 19 ani cu un şarpe anaconda în jurul său, cântând gâtuită despre puterea feminină. Videoclipul a fost regizat chiar de Eilish, care are deja la activ cel puţin o jumătate de duzină de clipuri regizate şi conceptualizate chiar. Atât "Lost Cause", cât şi "Your Power" sunt single-uri de pe viitorul album al artistei, "Happier Than Ever", abia al doilea în discografia sa.

Alte single-uri pe care le-am mai ascultat de pe LP sunt "My Future" şi "Therefore I Am". Discul va sosi pe 30 iulie 2021 şi este succesorul lui "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". A fost înregistrat pe parcursul anului 2020, în perioada izolării. Compus alături de fratele lui Billie, Finneas şi produs de acesta, materialul discografic a fost înregistrat în Los Angeles şi nu include vreun input de la vreun alt producător sau compozitor. Billie a etalat la începutul acestui an o schimbare de look, trecând la o coafură blondă şi cu breton.