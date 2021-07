Billie Eilish lansează filmul concert "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles" - TRAILER

"Happier Than Ever", cel de-al doilea album de studio al lui Billie Eilish, va beneficia de o expunere sporită grație unui film concert, în cadrul căruia artista va interpreta toate cele 16 piese de pe LP. Filmat la The Hollywood Bowl, concertul îl are drept director artistic pe Gustavo Dudaeml, Billie fiind acompaniată de FINNEAS, Corul de copii din Los Angeles și Filarmonica din Los Angeles. De aranjamentele orchestrale s-a ocupat David Campbell, ce a colaborat anterior și cu Ariana Grande și Harry Styles.

"Happier Than Ever" va avea premiera pe Disney pe 3 septembrie, Billie mărturisind că acest concert este dedicat orașului Los Angeles, în care ea a crescut.

"Disney este un nume emblematic, e o mare onoare să colaborez cu ei. Sunt foarte entuziasmată de oportunitatea de a-mi prezenta albumul în acest mod și de a-l dedica orașului pe care îl iubesc și în care am crescut. Sper să placă", a declarat Billie Eilish.

TRAILER: Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles | Disney+

Albumul "Happier Than Ever" apare oficial pe 30 iulie și poate fi precomandat de pe site-ul artistei. Materialul include 16 piese, inclusiv single-urile "My Future" și "Therefore I Am".

Pe noul album, Billie ne va arăta și ambitusul ei vocal. Într-un interviu acordat lui Stephen Colbert, artista a indicat că pe acest disc a experimentat mai mult cu stilul de interpretare, publicul urmând să descopere cum sună vocea ei în registrul înalt.

"Sunt câteva momente pe acest album când scot la iveală <<niște trucuri>>. Vreau ca atunci când aleg să cânt într-un anume fel să simt că așa sună cel mai bine. Nu e vorba că nu aș putea să cânt la un volum mai ridicat. Dar o să auziți câte puțin din asta, o să vină, pe noul album", a detaliat Billie.

Tracklist Billie Eilish - "Happier Than Ever":