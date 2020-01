Între reprezentaţia programată pentru Premiile Grammy 2020 şi înregistrarea piesei noi pentru filmul "James Bond 25", Billie Eilish este cea mai căutată persoană din muzică la ora actuală. Artista pregăteşte şi un documentar şi înregistrează un nou LP care va debuta în acest an. "Everything I Wanted" sosea în noiembrie 2019 şi este o piesă blajină, cântată şoptit, cu un instrumental discret, care ţi se strecoară în urechi şi în suflet.

Billie Eilish şi-a asumat şi rolul de regizor pentru videoclip, propunând o fantezie întunecată în care ajunge cu maşina de lux în Ocean. Clipul este întunecat la propriu şi figurat şi fanii au început deja să glumească în social media că şi-au dat luminozitatea la maxim pe telefon sau monitorul de PC pentru a vedea ce se întâmplă de fapt. Clipul spune o poveste de gen "Thelma şi Louise", în care Billie şi fratele său Finneas se ţin de mână în vreme ce plonjează în apă.

Materialul video începe cu următorul citat: "Finneas este fratele meu şi cel mai bun prieten al meu. Indiferent de situaţie am fost şi vom fi întotdeauna acolo unul pentru altul".

Melodia a fost compusă de cei doi, care şi-au dedicat unul altuia versurile. Billie este la al doilea clip pe care îl regizează şi este o fântână nesecată de creativitate. Artista va apărea duminică, pe 26 ianuarie la gala Premiilor Grammy 2020, unde va urca pe scenă alături de Aerosmith şi Gwen Stefani. Starul pop de 18 ani are nu mai puţin de 6 nominalizări, inclusiv la categoria "Albumul Anului", pentru discul "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Următorul său mare proiect este piesa titulară din viitorul film James Bond "No Time to Die", ceea ce o face pe Billie cel mai tânăr artist din istorie care a fost cooptat pentru o melodie tematică Bond.