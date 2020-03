"Bună tuturor! Sper că sunteți cu toții bine și că aveți grijă de voi în aceste vremuri ciudate. Am vrut să împărtășesc o piesă cu voi, sunt de părere că în cele mai întunecate momente arta și muzica sunt mai importante ca niciodată. Sunt destul de reținut atunci când vine vorba de a împărtăși lucruri din viața intimă, dar simt că trebuie să vă împărășesc povestea acestei piese, pentru a fi pe deplin înțeleasă. Se numește "The Way That I Love You". Am compus-o în urmă cu ceva timp pentru iubita mea. La momentul respectiv am crezut că va fi o piesă drăguță de dragoste, dar, din păcate, câteva săptămâni mai târziu ne-am despărțit. Abia atunci am înțeles că nu era doar o piesă de dragoste, ci poate, subconștient, modul meu prin care îmi luam rămas bun. Sper ca această melodie să ajute pe oricine a trecut prin ceva similar, sper să vă ofere un sprijin dacă nu puteți fi în aceste momente cu cei pe care îi iubiți", ne-a transmis Passenger.

Printr-un timbru distinctiv și o piesă încărcată de emoție, Michael David Rosenberg, cunoscut sub pseudonimul Passenger, a reușit în 2013 să se facă auzit la nivel internațional. Piesa "Let Her Go"a fost Number One în 17 țări, înregistrând vânzări de peste un milion de copii în UK și peste 3 milioane de exemplare în Statele Unite.

Passenger este confirmat în lineup-ul festivalului Neversea 2020, alături de Black Eyed Peas și Parov Stelar.