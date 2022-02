Arch Enemy - Handshake With Hell

La finalul lunii ianuarie Arch Enemy anunţa albumul nou "Deceivers", al cărui prim single s-a auzit în 2021, "Deceiver, Deceiver". La final de 2021 a apărut şi "House of Mirrors", cu surprinzătoare influenţe din anii '80. Cât despre noul LP, el va sosi pe 29 iulie, ducând discografia formaţiei la 11 albume. Debutează prin Century Media Records şi include 11 piese descrise drept "violente" şi "animate".

"Handshake With Hell" are videoclipul oficial regizat de către Patric Ullaeus şi prezintă formaţia cântând cu pasiune înconjurată de flăcări şi fum. Solista Alissa White Gluz se dezlănţuie în headbanging încă de la început de clip şi poartă deja cunoscutele sale costume cu ţepi. Surprinde cantitatea mare de solo-uri şi lungimea lor pentru o trupă death metal, cunoscută cândva mai mult pentru ritmurile dure, decât pentru solo-uri.

Chitaristul Michael Amott a spus următoarele despre noul release:

Noul nostru single şi videoclip, "Handshake With Hell" a pornit de la câteva riff-uri şi melodii care m-am gândit că s-ar potrivi. Apoi i-am arătat acele părţi lui Daniel Erlandsson (toboşar), iar el a simţit că există potenţial. Am lucrat la un demo, dezvoltând piesa cu mult, iar odată ajunşi la un punct în care părea gata am trimis instrumentalul Alissei în Canada.

Ea a revenit cu o abordare cool legată de voce şi versuri, care a ridicat piesa şi mai mult. Pentru mine este o melodie care iese în evidenţă de pe albumul "Deceivers", arătând de ce suntem capabili ca perfomeri şi compozitori în 2022. Este cu siguranţă una dintre piesele noi pe care abia aştept să le cânt în turneu.

Iată tracklist-ul lui "Deceivers":

01. Handshake With Hell

02. Deceiver, Deceiver

03. În The Eye Of The Storm

04. The Watcher

05. Poisoned Arrow

06. Sunset Over The Empire

07. House Of Mirrors

08. Spreading Black Wings

09. Mourning Star

10. One Last Time

11. Exiled From Earth

Arch Enemy se pregăteşte de un turneu în primăvară alături de Behemoth, "The North American Siege 2022", împreună cu Napalm Death şi Unto Others ca invitaţi speciali. Arch Enemy are programate şi apariţii la festivalurile europene din vară şi va aduce turneul "Siege" şi în Europa din toamnă.