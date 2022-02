Arkanian & ANTONIA - Complicated

"Benny Hana" a fost compusă de Sebastian Tudor, Emanuela Alexa, Andrei Ursu, Costel Domințeanu, Alex Ghinea (911) și Alexandru Turcu. Versurile sunt semnate de Cezar Guna, Sebastian Tudor și Andrei Ursu, iar de producție s-au ocupat Costel Domințeanu și Alex Ghinea (911).

Antonia urmează să filmeze videoclipul oficial pentru piesa "Benny Hana" alături de Pitt Leffer, artist cunoscut pentru piesele "No Lies", "Loving You", "Yamala", "I will love you till the end".

Antonia a lansat de curând "I Think I Love Him", dar și "Take Me Somewhere" feat. Avalan, piesă care este imnul primei ediții SAGA Festival, eveniment care a avut loc între 10-12 septembrie la ROMAERO. Artista a urcat pe scena de la SAGA pentru un recital plin de energie.

AUDIO: ANTONIA x Pitt Leffer x Guilty Pleasure - Benny Hana