Kreator - Hate Uber Alles

Veteranii thrash metal vor lansa albumul cu numărul 15, "Hate Uber Alles" pe 3 iunie prin casă de discuri Nuclear Blast. Este succesorul lui "Gods of Violence" din 2017 şi a fost înregistrat la Hansa Tornstudio din Berlin. Şi-a pus amprenta pe înregistrări ArthurRisk, care a mai lucrat cu Cavalera Conspiracy, Code Orange, Power Trip şi Soulfly. În vreme ce unii încă discuta despre supremaţia în trash numind Big Four-ul din Bay Area, Kreator vine cu această piesă şi revendica direct tronul acestui gen muzical.

Se aruncă totuşi în artificii şi floricele, chorusuri ce duc mai mult spre power metal decât spre thrash-ul cel clasic, muşcător de la Slayer. Solistul Kreator, Mille Petrozza a descris astfel mesajul piesei:

"Hate Uber Alles" reflectă perioada în care trăim. Totul este gălăgios şi agresiv. Modul în care comunicăm s-a schimbat, mulţumită social media. Provoacă mult dezechilibru. Lumea este într-o stare de corupere, iar viaţa nu e armonioasă acum, e lipsită de armonie complet... aici am vrut să merg cu acest titlu.

Noul album are un tracklist compus din 11 piese:

01. Sergio Corbucci Is Dead

02. Hate Über Alles

03. Killer Of Jesus

04. Crush The Tyrants

05. Strongest Of The Strong

06. Become Immortal

07. Conquer And Destroy

08. Midnight Sun

09. Demonic Future

10. Pride Comes Before The Fall

11. Dying Planet

"Hate Uber Alles" este şi primul album Kreator cu basistul Frederic Leclercq în componenţă. El s-a alăturat formaţiei în anul 2019. Ultimele lansări Kreator au inclus single-ul din 2020, "666 - World Divided", produs de Andy Sneap, chitarist Judas Priest şi poate cel mai prolific producător din metal, cu peste 100 de discuri care îi poartă semnătura şi asta la doar 52 de ani.

Kreator este activă din 1982 şi nu dă semne că ar încetini, chiar şi după 15 albume.