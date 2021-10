Arch Enemy - Deceiver, Deceiver

Ultimul single lansat de Arch Enemy a fost "The Race" cu 4 ani în urmă, iar tot atunci sosea şi "Will to Power" al doilea LP al trupei cu Alissa White-Gluz la voce. Fosta solistă, Angela Gossow a părăsit poziţia de vocalistă, devenind managerul acestui grup. Supergrupul Arch Enemy era fondat în Halmstad, Suedia în 1995 cu membri preluaţi din Carcass, Armageddon, Carnage, Mercyful Fate, The Agonist şi Nevermore.

Ulterior avea să devină un pionier şi un nume de reper în death metal-ul melodic. Revenind în 2021, "Deceiver, Deceiver" este primul single după ceva vreme, iar videoclipul său a fost regizat de către Patric Ullaeus. În aceşti 4 ani grupul a mai lansat o compilaţie, "Covered In Blood", care a sosit în 2019 şi a conţinut toate piesele cover înregistrate de formaţie în cariera sa.

Încă din 2018 au fost indicii că se lucrează şi la un LP nou de piese originale, succesorul lui "Will to Power". Chitaristul Michael Amott începuse deja un concept de LP. Pe lângă schimbarea de solistă, Arch Enemy a primit şi un nou chitarist în 2014, pe Jeff Loomis, de la Nevermore. El a fost lăudat de Michael Amott, fondator şi compozitor de bază în grup drept un "creator puternic de piese". În ultimul deceniu Arch Enemy a cântat de 4 ori la Bucureşti, începând cu apariţia de la Arenele Romane din 2012, trecând prin prestaţia de la Turbohalle din 2014, alături de My Dying Bride şi apoi am avut parte şi de un concert în 2017 la Quantic, împreună cu Jinjer.

Nu uităm nici de apariţia de la Romexpo din 2015, când Arch Enemy a deschis concertul celor de la Nightwish. Formaţia are o discografie de 10 albume şi sunt şanse mari ca acest nou single să prefaţeze încă un LP care să reflecte aceste vremuri tulburi.