" Piesa "Orbitor" a fost scrisă cu gândul la prietenii pierdute , la oameni care au reprezentat enorm pe plan personal și care, din varii motive, nu mai fac parte din viața mea. Am vrut să arăt că lucrurile bune dintr-o relație sunt mult mai importante decât faptul că acea relație s-a încheiat . Sunt însă perfect conștient că oamenii o pot interpreta ca pe o piesă despre o dragoste pierdută. Odată lansat, un cântec poate fi despre orice, are o viață proprie și de multe ori nici nu mai contează de unde i se trage seva", a declarat Andi Dumitrescu.

Colaborarea cu Doru Trăscău pentru piesa "Orbitor" a venit natural, între cei doi existând o prietenie de douăzeci de ani. De altfel, cei doi nu sunt la prima colaborare muzicală, au mai colaborat la piesele The Mono Jacks - "Drumul" și "1000 de da". Pe partea de scenariu și regie au colaborat la videoclipurile pieselor "1000 de da" și "Infinit".

"Pe Andi l-am cunoscut demult, la o sală de repetiții. Aș fi jurat atunci că nu avem prea multe lucruri în comun, iar o prietenie era probabil ultimul lucru care îmi trecea prin minte. Au trecut anii și uite că tot adaug amintiri în sertarul de experiențe frumoase alături de Andi. El mi-a fost alături și m-a ajutat la textul piesei "Drumul", mi-a fost inspirație și ulterior regizor pentru "1000 de DA", tot el a fost în spatele camerelor pentru videoclipul piesei "Infinit" și este în general în spatele multor fapte bune.

Andi este genul ăla de om care zâmbește mereu și care reușește cumva să se mențină solar. Cam așa este și piesa asta pe care Andi a ales să o împartă cu mine. Am răspuns afirmativ invitației de a înregistra împreună și mă bucur că am făcut-o", declară Doru Trăscău de la The Mono Jacks.