După colaborările cu Keed și Edward Sanda, Amna revine cu o piesă sensibilă, intitulată "O să fie bine". Versurile și compoziția piesei sunt semnate de Amna, artista deschizându-și sufletul și dezvăluindu-ne cât de puternic este îndrăgostită de partenerul ei. Videoclipul simplist, filmat alb-negru, accentuează și mai mult mesajul piesei construite pe o linie de pian.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

De patru luni, artista postează săptămânal pe canalul său de YouTube cover-uri precum "Un actor grăbit", "Tu n-ai avut curaj", "A fost iubire", "Mai frumoasă", dar și creații proprii precum "Mama" și "14 Februarie".