Albumul "III" este lansat ca un album conceptual, ce conține trei EP-uri individuale, fiecare concentrându-se pe un personaj primar din trei generații ale unei familii fictive - Sparks. Primul EP, "Gloria Sparks", a fost lansat pe 17 mai. Pentru ca publicul să poată aprofunda povestea, formația lansează acum un trio de videoclipuri, oferind un suport vizual pentru cele trei melodii de pe EP. Videoclipul piesei "Gloria" a fost lansat pe 20 mai, trupa continuând pe 21 mai cu "Donna" și pe 22 mai cu "Life In The City".

Noul single "Leader Of The Landslide" este cea de-a doua piesă de pe EP-ul "Chapter II: Junior Sparks", povestea acestui nou personaj fiind conturată tot pe parcursul a trei videoclipuri, ca și în cazul Gloriei Sparks. Primul clip din această serie, "It Wasn’t Easy To Be Happy For You", ni-l prezintă pe Junior Sparks cu inima frântă după o despărțire dureroasă. În noul clip "Leader Of The Landslide" îl vedem interacționând cu tatăl său, un bărbat violent și aparent lipsit de empatie. Toate videoclipurile au fost regizate de Kevin Phillips și produse de Neighborhood Watch.

Albumul "III" va fi lansat pe 13 septembrie 2019, prin intermediul Dualtone/Decca Records.

Tracklist The Lumineers - "III":