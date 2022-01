alt-J - Hard Drive Gold

"Este povestea fanteziei din copilărie, școlarul care devine milionar peste noapte și diferitele interacțiuni cu persoane din viața sa, de la vecini la profesori. Cât de ironic e perceput mesajul rămâne la latitudinea voastră....", povestește clăparul Gus Unger-Hamilton, explicând pe scurt pentru NME ideea piesei "Hard Drive Gold".

alt-J este o formație de indie rock din Leeds, Marea Britanie, activând pe scena muzicală din 2007. Primul album, "An Awesome Wave" a fost lansat in 2012 și le-a adus artiștilor celebrul Mercury Prize. Premiul este oferit celui mai bun album muzical britanic sau irlandez.

Următorul album, "This is All Yours" a fost lansat în 2014 și a ajuns direct pe prima poziție în topul din Regatul Unit. Cel mai recent material, "Relaxer" a fost lansat în 2017 și a ajuns în topurile din peste 15 țări.

În momentul de față, alt-J este un trio, format din Joe Newman, Thom Sonny Green și Gus Unger-Hamilton. Aceștia sunt și membrii fondatori ai trupei. Până în momentul de față, cele trei albume le-au adus muzicienilor două Discuri de Platină, opt Discuri de Aur și un Disc de Argint.

alt-J concertează la București în vara lui 2022. Găsești detalii despre eveniment și bilete aici.