"Fast Forward" are un mesaj general valabil, dar parcă are un impact mai profund în perioada actuală. Versurile melodiei vorbesc despre importanța prezentului și despre celebrarea unor momente cu adevărat autentice. Într-o lumea în care totul se desfășoară "fast forward", este sănătos să ne oprim din când în când și să luăm o pauză.

"Anul acesta a fost, și pentru noi, o adevărată provocare și o ocazie de a aborda lucrurile altfel. Am muncit mult și ne bucurăm să anunțăm oficial lansarea noului nostru album. Va conține 16 piese, scrise și produse în totalitate de noi. Vor fi și câteva surprize, am abordat mai multe stiluri și au rezultat și unele piese care sunt diferite de ce am făcut până acum. Încă nu am stabilit titlul, dar lansarea este programată pentru luna ianuarie", a declarat trupa Phaser.