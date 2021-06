Cu noua piesă, Alexa Dragu ne îndeamnă să nu renunțăm, indiferent de situație: "Dar nu mă las acum / Nu, n-aș putea, n-am cum, / Oriunde și oricum, / Misterul ne stă-n drum". Mai mult, de fiecare dată când avem impresia că nu mai avem forța de a merge mai departe, există cel puțin un motiv care să ne încarce bateriile și să ne propulseze înapoi pe "câmpul de luptă": "Nu mă las că/ Nu mă lasă / Muzica ea, mă ghidează / Și când simt că o să mor, / Aud muzica și pot iar să zbor".

<<Nu mă las>> este o piesă pe care am scris-o într-un moment de impas, când simțeam că orice efort al meu era în van și eram din ce în ce mai atrasă de a alege calea ușoară, de a mă lasa, adică de a renunța. Consider că mesajul acestei piese rezonează cu foarte multă lume, în special având în vedere circumstanțele actuale, dar, cel mai important este să fim conștienți că avem în noi puterea de a depăși orice obstacol. Cred cu tărie în mesajul piesei, iar atunci când și cel mai bun prieten mi-a spus că <<Nu mă las>> este piesa lui favorită din repertoriul meu, pentru că se identifică cel mai mult cu ea, am știut că acest cântec trebuie să fie partea din povestea pe care vreau să o spun publicului. <<Nu mă las>> este opusul cântecului lebedelor, este cântecul luptătorului care nu se dă înfrânt", a spus Alexa Dragu.

Videoclipul, regizat de Vlad Andrei, continuă firul narativ din clipul muzical al primului single, "Sub efectul tău", având-o pe Alexa Dragu în prim plan. De data aceasta, chiar dacă focusul este tot pe artistă, acesta subliniază sentimentele de singurătate și neputință care apar atunci când avem impresia că nu mai are rost să continuăm lupta. În plus, este accentuat și faptul că ne închidem în propria noastră lume când traversăm o astfel de stare și orice părere din exterior trece neobservată, chiar dacă este menită să ne ajute și să ne încurajeze. Similar cu primul videoclip, desfășurarea cadrelor și jocul de lumini pot fi comparate cu lupta interioară ce se desfășoară în gândurile noastre.

La doar 21 de ani, Alexa Dragu are deja o poveste de viață fascinantă. Muzica a fost pasiunea ei încă din copilărie, iar la 14 ani aceasta a cântat pentru prima dată în fața unui public larg. Iubirea sa față de muzică a determinat-o pe artistă să-și depășească frica de scenă și a reușit să impresioneze cu vocea ei la Vocea României, unde a făcut parte din echipa Irinei Rimes până în semi-finală. Alexa Dragu este, in prezent, studentă la Sociologie în limba engleză în cadrul Universității București.