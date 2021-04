Vocalistul AC/DC lansează cartea de memorii "The Lives of Brian"

Brian Johnson le oferă material de scenariu omenilor de film dornici să-i prezinte povestea de viață pe marele ecran. "The Lives of Brian" este cartea de memorii a vocalistului AC/DC ce ne va purta într-un adevărat roller-coaster, cel care l-a adus pe Brian Johnson în poziția actuală.

"Începând cu perioada copilăriei sale în nord-est, ca fiu al unui fost sergent major al armatei britanice și al unei mame italiene, până la devenirea vocalistului celei mai mari trupe rock din lume, "The Lives of Brian" spune una dintre cele mai bune povești din muzică cu vocea inimitabilă a lui Brian. Viața lui a fost un roller-coaster cu momente de vârf și momente de cădere în timpul cărora succesul ca muzician nu a fost prea des la îndemâna sa. Dar chiar și atunci când părea că e înfrânt și că fusese smuls din fălcile victoriei, el nu a renunțat niciodată. Și de-a lungul întregului său parcurs, a rămas ancorat în realitate", detaliază Rowland White, directorul editurii Penguin, ce publică volumul de memorii al lui Brian Johnson.

În această carte de memorii, vocalistul AC/DC va povesti despre începuturile sale în muzică, perioada în care a activat în trupa Geordie și momentul copleșitor în care a trebuit să-l înlocuiască pe legendarul Bon Scott. Johnson va aborda și subiectul sensibil al problemelor sale cu auzul, ce l-au determinat să părăsească formația AC/DC în 2016.

"Am avut parte de nopți lungi și nopți grozave, zile proaste și foarte multe zile bune. Băiatul de la cor a ajuns vocalist al unei trupe rock, iar acum am scris o carte despre asta..."The Lives of Brian" apare în octombrie", a anunțat Brian Johnson pe Twitter.