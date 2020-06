Lyric Video: twenty one pilots - Level of Concern

"Level of Concern" a debutat ca single în aprilie şi a sosit cu un videoclip filmat de artişti acasă. Piesa a popularizat un refren auzit pe buzele tuturor: "would you be my little quarantine?". Melodia a debutat recent live într-o versiune nouă, cântată în cadrul emisiunii lui Jimmy Fallon la final de lună mai. Odată cu această reprezentaţie a venit şi vestea că trupa ar putea lansa un album nou mai repede decât plănuia iniţial. Ultimul LP al grupului a fost "Trench", care avut un fir narativ distopic şi single-uri, clipuri şi artwork atent construite în jurul unui univers post apocaliptic.

Se pare că şi în noul lyric video ar exista easter egg-uri legate de acel univers. Clipul include variante animate ale artiştilor din trupă, prezentate pe computere Macintosh din anii '80. Animaţiile au fost realizate de Pinot W. Ichwandardi şi familia sa. Indiciile apar sub forma fizică a albumelor: "Vessel" apare ca vinil, "Blurryface" ca o casetă, iar "Trench" ca floppy. Aceste medii de stocare ar face aluzie şi la spaţiul temporal în care se petrece povestea albumelor. Există un întreg thread Reddit numai cu teorii.

Discul "Trench" a fost înregistrat în secret, în vreme ce trupa luase un an de pauză de la social media şi a sosit în toamna lui 2018. A inclus single-uri apreciate precum "Jumpsuit", "Nico and the Niners", "Levitate" sau "Chlorine". Pentru a promova acest material, Twenty One Pilots a organizat The Bandito Tour, care i-a adus pe Awolnation şi Max Frost în deschidere în America de Nord.

Formaţia Twenty One Pilots trebuia să se audă live în România în această vară, în cadrul Electric Castle 2020. Ar fi fost prima incursiune a trupei în ţara noastră, dar din păcate festivalul a fost amânat pentru 2021, din cauza reglementărilor legate de pandemia de Covid-19 şi distanţarea socială, plus numărul maxim de persoane care se pot aduna laolaltă.