Lyric Video: Noel Gallagher's High Flying Birds - A Dream Is All I Need To Get By

Noel Gallagher's High Flying Birds a fost extrem de productiv în ultima vreme, cu un EP lansat în vară şi unul tocmai sosit, sub numele de "This Is the Place". Cele două release-uri vor fi completate de un al treilea EP până la final de an. "A Dream Is All I Need To Get By" este o piesă visătoare şi flower power, bună de fredonat în timpul unei călătorii cu decapotabilă pe autostrăzi infinite.

Are şi acea porţiune cu percuţie repetitivă care sună ideală de karaoke şi de cântat la baluri de liceu. Piesa are un aer de ani '70 şi '80, iar vocea lui Noel este amplă şi bună de umplut arene generoase. Şi mesajul este unul pozitiv şi boem, în ideea artistului care poate trăi cu aer... şi vise. El nu are nevoie de lucruri materiale pentru a fi fericit.

Atunci când a lansat acest single, Noel Gallagher l-a comparat cu un "B side de la The Smiths", ceea ce e un soi de compliment. De pe EP-ul "This Is the Place" am mai putut asculta şi piesa titulară, dar şi "Evil Flower", care a primit un videoclip oficial cu versuri la începutul acestei luni. EP-ul a sosit pe 27 septembrie şi vine după "Black Star Dancing", lansat în luna iunie.

Noel Gallagher are o relaţie specială cu The Smiths şi cu Morrissey. Dacă a citat grupul ca inspiraţie pentru noul track, ei bine piesa "Riverman" de pe al doilea LP al artistului a fost inspirată de Morrissey şi o seară de beţie cu comendianul Russell Brand în Los Angeles. Ultimul disc în format standard de la fostul chitarist Oasis a fost "Who Built The Moon", lansat în 2017.

Cealaltă jumătate creativă de la Oasis, Liam Gallagher a lansat la rândul său un album în luna septembrie, "Why Me? Why Not". Liam va începe un turneu britanic luna viitoare, cu multe concerte sold out. Artistul ne-a lăsat cu un gust amar pe 1 septembrie, când a refuzat să urce pe scena de la Fall in Love Festival, citând probleme de siguranţă.