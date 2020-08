Pe 28 august, Katy Perry a lansat "Smile", cel de-al șaselea album de studio, iar piesele care îl compun sunt însoțite de vizualuri cu care artista își răsfață fanii. Starul pop în vârstă de 35 de ani a lansat zilnic clipuri, ca parte a seriei "Smile Video Series" de pe YouTube. Până în prezent, Katy Perry a împărtășit imagini pentru piesele "Never Really Over", "Harleys in Hawaii", "Cry About It Later", "Tucked" și "Champagne Problems".

Videoclipul în discuție este pentru piesa "Champagne Problems". Cu un ritm dance, plin de optimism, melodia vorbește despre depășirea unor situații mai puțin plăcute dintr-o relație. "Acum sărbătorim / Sunt atât de fericită că am ajuns până aici / Știm amândoi că partea grea a trecut / Trage-mă mai aproape, toarnă-mi ceva de băut" cântă muziciana în noua piesă. Cât despre noul clip, acesta o prezintă pe Katy Perry în ipostaza de regină disco, îmbrăcată cu o rochie strălucitoare și purtând un accesoriu statement, ce amintește de Cleopatra.

Katy Perry a dat startul celui de-al șaselea album în mai, cu "Daisies". Piesa a venit după lansarea baladei "Never Worn White", lansată la începutul acestui an, o melodie în versurile căreia artista îi declară iubirea logodnicului ei, actorul Orlando Bloom și dezvăluie că așteaptă primul lor copil. Albumul "Smile" vine după discul "Witness", lansat în 2017.

În urmă cu câteva zile, cântăreața a devenit pentru prima oară mămică. Artista și logodnicul său sunt fericiții părinți ai unei fetițe - Daisy Dove.