Piesa "Up" este compusă de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, INNA și Alex Cotoi, versuri de Minelli și produs de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac. Încă de la premiera exclusivă pe radio, "Up" a intrat în mai puțin de o săptămână în Top 200 Shazam România pe locul 14, precum și in Top 200 Shazam Bulgaria, pe locul 86.

Melodia dă instantaneu o stare de energie și optimism datorită sound-ului fresh, în timp ce versurile spun povestea unei iubiri care te poate ridica atunci când totul în viață pare că merge în direcția opusă. "Up" este acompaniată de un lyric video creat de NGM Creative, echipa formată din Bogdan Păun (regizor) și Alexandru Mureșan (DoP) cu care artista colaborează de obicei.

"Sunt extrem de încântată de <<Up>>. E o piesă care mi-a plăcut încă de la primele beat-uri, de când eram la sesiune în studio cu oameni super talentați și speciali. În curând vă veți putea bucura de videoclipul oficial al piesei <<Up>>. Abia aștept!, a spus INNA.

INNA a avut un an plin de succese și colaborări. Piesa "Flashbacks", cu peste 28 de milioane de vizualizări, a cucerit topurile din Rusia unde s-a clasat pe locul 1 timp de 8 săptămâni consecutive. Apoi a lansat "Maza" care are peste 17 milioane de vizualizări, "Oh My God", dar și colaborarea cu Gromee pentru "Cool Me Down", "It Don't Matter" cu Alok și Sofi Tukker, "Papa" cu SICKOTOY și Elvana Gjata și "Aici" cu Carla's Dreams, The Motans și Irina Rimes.